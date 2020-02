Bob Bradley revela si llevaría jugadores del León a la MLS

León-. Para el equipo de Los Ángeles FC, CArlos Vela es mucho más que un jugador.

Así lo considera el entrenador del LAFC, Bob Bradley, quien charló con la prensa mexicana previo al juego de ida de los octavos de final de la Concachampions entre León y Los Ángeles.

Bradley en conferencia de prensa. Omar Ramírez.

“El equipo tiene una fuerte conexión con Carlos Vela, su fútbol lo dice todo”, comentó Bradley desde la sala de prensa del estadio León.

Tiene una gran personalidad, es un gran líder, se divierte dentro del campo y se ha convertido en una gran ejemplo para el resto de sus compañeros porque deja todo en la cancha”.

Y si bien Carlos Vela es uno de las piezas claves para LAFC, el entrenador angelino tiene bien medida la calidad de los jugadores de la Fiera, a quienes se ha rendido en halagos.

“Tienen muchos jugadores que me llaman la atención, pero no voy a hablar de los que me gustaría llevar a Los Ángeles”, platicó entre risas Bradley.

Montes, Mena, son buenos jugadores, tienen un buen equipo y Nacho Ambriz es un buen entrenador, es inteligente y en su equipo refleja buenas ideas”.

Bob advirtió que el hecho de que su equipo llegue en plena pretemporada a una llave definitoria en el torneo de Concacaf, no es algo que vea como un problema para competir.

“En realidad no estamos en desventaja, debemos tener una mentalidad ganadora desde el principio y estamos emocionado por enfrentar a León”, sentenció.