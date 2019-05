Boselli felicita a León y Ambriz critica que no los vean como favoritos

León, Guanajuato.- El liderato de La Fiera y su representativa campaña traspasó fronteras y llegó también a Brasil, a los oídos de Mauro Boselli que en palabras de Ignacio Ambriz, se dijo contento por la clasificación a la Liguilla.

Luego de la victoria ante Pachuca, la número 13 del Clausura 2019, el timonel verdiblanco comentó que el “Matador” le envió un mensaje para felicitarlo y desearle suerte al equipo en esta fase definitiva.

Me acaba de mandar un mensaje (Boselli) y me decía que le daba gusto que las cosas nos estuvieran saliendo bien, yo le agradecí, le dije que el futbol era así, que le deseaba lo mejor y ver si el destino nos juntaba otra vez, uno nunca sabe. Tiene las puertas abiertas por lo que hizo por León”, declaró.

Asimismo, Ambriz reconoció que perder al ariete argentino, segundo goleador histórico de la institución, no fue una decisión fácil por la categoría que transpiraba desde su llegada en 2013.

Hablar de Mauro es valorar su esfuerzo y profesionalismo, la cantidad de goles que le dio a la institución, participó de un bicampeonato y no es fácil olvidar eso. Me acuerdo que al principio me decían que dónde encontraríamos a otro jugador que anotara 130 goles, fue una apuesta muy grande”, agregó.