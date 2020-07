Boselli revela que él no se contagió de COVID-19, pero sus hijas y esposa sí

Sao Paulo, Brasil.- En entrevista para el programa Marca en Zona de Argentina, el delantero de Corinthians, Mauro Boselli reveló que él no se contagió de COVID-19, pero su esposa e hijas sí.

En la plática, Boselli reveló que sus familiares, quienes viven en Sao Paulo, dieron positivo a la prueba de COVID-19 hace tres semanas.

No te das cuenta si lo tomas. Es muy extraño, mi esposa y mis tres hijas tuvieron contacto con el virus y yo no. Esto es raro, me acostaba con mi esposa todas las noches, ella tenía el virus y yo no”, declaró.