‘El día del pesaje no se veía así de grande’. Amir Khan recordó cuando el ‘Canelo’ lo noqueó

“Perdí contra uno de los más grandes de todos los tiempos”, aseguró el boxeador Amir Khan, quien en una entrevista para el medio iNews, aceptó que todavía se pregunta porqué aceptó la pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en 2016.

“En el día del pesaje juro que no se veía así de grande, pero ya viéndolo en su esquina antes de que empezara la pelea me pregunté: '¿Qué carajos estoy haciendo aquí? Su espalda era gigantesca’”, comentó el británico, medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de 2004 pero que no pudo con los puños del pugilista mexicano.