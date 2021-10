‘El Mago’ González regala sus cosas y no acepta apoyo: ‘Prefiero olvidar’, asegura

“Prefiero olvidar un poco”, confesó el exboxeador Miguel Ángel González ‘El Mago’, pues aunque una buena cantidad de personas se han ofrecido a ayudarlo a salir de la indigencia, se ha negado a aceptar ese auxilio.

Campeón de pesos livianos cuando estuvo activo, con combates ante figuras como Julio César Chávez u Óscar de la Hoya, González ha caído en las adicciones en los últimos años y no tiene un lugar fijo donde vivir, tal y como lo registró un video que se viralizó en los últimos días y llamó la atención de personajes del medio boxístico.

A pesar de su situación y de que incluso Chávez ofreció admitirlo en su clínica de rehabilitación luego de conocer su situación, ‘El Mago’ no ha aceptado ni éste ni ningún otro tipo de apoyo, pues como confesó en entrevista para el sitio ‘El Izquierdazo’, “prefiere olvidar un poco”.

“La vida es de subidas y bajadas, cuando estés abajo acuérdate que tienes que subir, no te tienes que quedar abajo. Y cuando estés arriba, jamás tienes que bajar (...) Son días de pandemia, no podrían ayudar. Sinceramente, no hay empleo. Hay sana distancia, entonces, aunque puedan, no. Prefiero olvidar un poco”, registró también Mediotiempo.