¡Qué susto! El mánager de Bravos de León se desvaneció al término del duelo ante Guerreros

Además de la derrota sufrida ante Guerreros de Oaxaca, Bravos de León terminó el partido con un gran susto, pues Eddie Castro, quien por ahora funge como mánager de la novena guanajuatense, se desvaneció durante la discusión que tenía con un umpire.

La noche del martes en Oaxaca, Bravos protagonizó junto con Guerreros el primer partido de una nueva serie en el diamante del Eduardo Vasconcelos, no obstante, cuando el duelo ya terminaba, éste tuvo que dejar lo deportivo de lado para concentrarse en la salud del mánager de los leoneses.

Le deseamos al señor Eddie Castro, coach de @NacimosBravos, que se encuentre bien de salud �� pic.twitter.com/ecDOoJJseg — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) July 21, 2021

El duelo se encontraba a favor del cuadro de Oaxaca que vencía 9-8 a Bravos, Matt Clark había sido ponchado y Castro se hizo presente en el platillo de home para reclamarle al umpire.

La discusión duró algunos segundos pero fue airada desde el inicio, incluso el umpire expulsó a Castro (de acuerdo con reportes en redes sociales), cuando de pronto, el mánager se fue hacia atrás de manera inexplicable y cayó al suelo.

Según el video, se puede ver que Castro no perdió enteramente el conocimiento, no obstante, los umpires no fueron de ayuda y fueron realmente sus compañeros y dirigidos los que acudieron en su auxilio.

En redes sociales se criticó en demasía la falta de reacción de los umpires, así como la inexistencia de un protocolo para situaciones de este tipo, pues a Castro se le incorporó casi de inmediato y, aunque salió del parque de pelota en ambulancia, los paramédicos jamás acudieron al platillo de home para comprobar el estado de salud del boricua.

Pese al dramático momento que se vivió, Bravos de León brindó tranquilidad pues, a través de su cuenta de Twitter, señaló que si bien Castro pasó la noche en el hospital, esto fue sólo por protocolo pues su estado de salud es estable.

Castro pasó la noche del martes en el hospital | Foto: Captura de pantalla

“Nuestro manager Eddie Castro se encuentra estable. Por protocolo fue trasladado a un hospital donde pasará la noche en observación”.

Esta noche, la novena guanajuatense disputará el segundo de la serie ante Guerreros, duelo que iniciará, igual que el martes, a las 19:00 Hrs.