¡De lujo! Bravos de León estrena sus nuevas oficinas

Esta semana inició una nueva etapa en la historia de los Bravos de León, que a muy poco de arrancar la temporada 2022 en la LMB, inauguraron un nuevo sitio de reunión y atención para sus aficionados.

Acompañados por aficionados, amigos, jugadores y también el nuevo mánager de la novena leonesa, Eduardo ‘Mosco’ Arredondo, la directiva presidida por Mauricio Martínez presentó este lunes sus nuevas oficinas.

Autoridades tanto de Code Guanajuato como de Comude León estuvieron presentes en el corte del listón, evento que arrancó cerca de las 20:00 horas en las instalaciones de las nuevas oficinas de la novena de León, las cuales están ubicadas en Paseo del Moral 702.

La apertura de este nuevo espacio es motivo de orgullo para la directiva, que comienza una nueva era tras la salida de Grupo Multimedios y, en palabras de Mauricio Martínez, está lista para tomar las riendas del equipo.

“Sí administrábamos (en etapas anteriores) pero no podíamos hacer esto, era complicado porque no estaba en nuestras manos, yo nunca toqué un peso de lo pasado, era complicado tomar decisiones, me quedaba siempre atorado (...) Con Bravos en nuestras manos creo que no va a pasar, estoy pleno, consciente de la responsabilidad que significa tener esto”, aseguró el presidente.