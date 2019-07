Brillante victoria de México en el Mundial de Voleibol y ya está en semifinales

León.- Casi dos horas y media después del inicio del juego, México solo necesita un punto para ganar el partido. Daniela Siller realiza el saque, el balón va cruzado, con potencia y directo a la posición de la jugadora serbia, quien es incapaz de levantar el balón y lo termina golpeándo antes de mandarlo por un costados de la cancha.

México festeja en la cancha con los brazos al aire y un grito ensordecedor aparece en el Domo de la Feria de León, no es para menos el Tri ha ganado su partido a Serbia por tres sets a uno y se ha calificado como primer lugar de su grupo a las semifinales que definen del noveno al doceavo lugar del Campeonato Mundial Femenil sub 20 de volibol.

México se repuso a las desventajas y remontó.

"Supimos remontar el marcador, dijimos, tenemos nuestro publico a favor, es nuestro momento de lucirnos y hacer el mejor papel para todos", comentó una emocionada Grecia Castro.

Y es que el camino no ha sido fácil, pero tras quedar fuera de la pelea por los primeros puestos, México se ha redimido con tres victorias consecutivas en la segunda ronda y un solo set perdido en once disputados.

Especialmente en el partido ante Serbia, México ha sacado todo su brillo. A la comunión con el público se le ha agregado garra, actitud, fortaleza y agresividad.

Otra buena entrada en el Domo de la Feria.

Pero para llegar a eso, Mexico tiene que recibir una bofetada en el partido y pierde el primer set por 21-25.

El Tri es forzado al límite en el resto de los sets, todos sin excepción se van abajo hasta por cinco puntos, pero una bravura dentro de las chicas, las hace responder, bloquean como guerreras, rematan como campeonas y defienden cada punto como si de su misma vida de tratara.

Incluso tienen fuerzas para solventar el dolor, como el de Melanie Parra que sale del partido por un golpe en la rodilla izquierda y vuelve dos minutos después para seguir de pie en la batalla.

Las serbias fueron un duro rival para México.

"Pudimos salir adelante con acritud" acepta Melanie tras el juego."La verdad sí me duele (la rodilla), pero cuando me metieron de nuevo, toda la gente me apoyó, pensé que no iba a pasar nada, pero sí estuvo muy bonito"

A Serbia le abruma el escenario, su desconfianza se refleja con decisiones desacertadas en la cancha para ser consumidas lentamente por México que gana los siguientes sets con parciales de 25-19, 25-21 y 25-18