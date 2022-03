“Un aniversario que jamás olvidaré”: Aficionado de Atlas narra cómo logró salir ileso con su pareja

Aficionado de Atlas relata de qué manera vivió los hechos violentos y cómo pudo escapar a salvo con su pareja gracias a otros aficionados.

Beto Valdivia, contó mediante sus redes sociales cómo pasó de celebrar su aniversario a temer por su vida.

“No había querido publicar nada sobre lo acontecido el día de ayer, pero no puedo quedarme callado. Celebramos parte de nuestro aniversario y justo en ese momento platicamos que nos tocó muy buen lugar”

Valdivia contó cómo fue su desesperante experiencia en el estadio Estadio La Corregidora.

''Detrás de las bancas, sin sol y con gente tranquila, le decía a mi esposa: de todos los partidos de visitante que he vivido es en el que he visto a más familias y niños de Atlas. En cuestión de minutos todo cambió, notamos peleas en diferentes sectores del estadio''.

Beto y su pareja no podían creer lo que estaban viviendo, la poca reacción de las autoridades en el estadio.

''Sin ningún personal de seguridad que se acercara a separarlos!! Volteando hacia la barra de Gallos veíamos cómo empezaba a moverse una masa hacia los pasillos al no poder cruzarse por las butacas; en ese momento supe que ya estábamos en alto riesgo''.

Valdivia comenzó a buscar la manera de salir del lugar para poner a salvo a su esposa, pero las cosas estaban más fuerte de lo que pensaba, por fortuna aficionados lo ayudaron.

''Comenzamos a subir las escaleras más por la presión de los gritos de la gente que por nuestra voluntad. Afortunadamente antes de salir al pasillo una persona de Querétaro nos frenó y dijo: "¡No salgan! ¡Quítense ya sus playeras! A la par, un grupo de personas nos rodearon cubriéndonos, en lo que me quitaba mi playera, un chavo de Querétaro desesperado le entregaba su playera a mi esposa, un Sr. de la 3era edad y su hijo se pusieron a nuestro lado y dijo “nosotros los sacamos”, pidió a su hijo que me diera la sudadera a pesar que él no quería por el mismo miedo de sentirse en riesgo por ayudarnos. A estas personas solo puedo decirles infinitas GRACIAS!!''