Amenazan de muerte a jugadores del Querétaro por ayudar a gente del Atlas

Hernán Cristante, entrenador del Club Querétaro, reveló que ha sufrido amenazas de muerte por ayudar a aficionados del Atlas durante la bronca del sábado en La Corregidora.

“Mis jugadores han recibido amenazas de muerte, no están tranquilos, hay esposas que están pensando en irse”, contó Cristante en conferencia de prensa.

Hernan Cristante reconoce que él pudo observar gente que intentó ayudar a los aficionados golpeados y de ser necesario, él puede identificar a dos agresores.

“Puedo identificar a dos agresores perfectamente y no me da miedo”.

De hecho, Cristante ayudó a varios aficionados de Atlas, dejándolos entrar al vestidor local.

“No soy héroe, no hicimos más de lo que cívicamente es correcto. Hoy este equipo demuestra tener valores que no muchos tienen. Pedirle a ustedes (medios de comunicación) que externen más estas cosas, no podemos permitir que la violencia y el miedo nos siga afectando, nos avergüenza a todos los que pertenecemos al futbol”.