Marioni se despide, explica por qué se fue y olvida a Ares de Parga

Ciudad de México.- Bruno Marioni, ex entrenador de Pumas de la UNAM, dedicó una carta en su cuenta de Twitter, agradeciendo por haber formado del equipo universitario como entrenador.

Agradeciendo primero al doctor Enrique Graue por la invitación que recibió para llegar a Pumas, Marioni también dedicó un mensaje a la afición y explico porqué se fue.

Desafortunadamente, no me fue posible construir un equipo acorde con las circunstancias y me habría gustado tener el tiempo para desarrollar el proyecto al que fui invitado, en el cual, me propuse regresar a Pumas en los primeros lugares”, escribió.