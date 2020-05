Buenas para Cruz Azul: golea en eLiga Mx y no tiene casos positivos de COVID-19

CDMX.- Ante las malas noticias que ha recibido Cruz Azul, debido a la investigación a Guillermo Álvarez, Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, el equipo recibe buenas noticias: ganó y goleó en eLiga Mx y no tiene casos positivos de COVID-19.

En el partido que tuvo ante Rayados, Cruz Azul tuvo a Jonathan Borja como su gamer y logró la victoria por marcador de 5-2.

Cruz Azul comenzó la goleada con anotación de Jonathan Rodríguez al 9’, al 25’, marcó Roberto Alvarado, pero tres minutos después, Rayados, que contó con Vincent Janssen al mando, anotó el primero con Rogelio Funes Mori.

Antes de finalizar el primer tiempo, Santiago Giménez marcó el tercer gol para Cruz Azul.

Ya, en el segundo tiempo, ‘Cabecita’ Rodríguez puso el 4-1 al 73’, pero Janssen con él mismo acercó a Rayados con gol al 76’.

Al minuto 84’, Milton Caraglio puso el quinto gol para Cruz Azul.

Con la victoria, la Máquina llega a 15 puntos, pero sigue lejos de zona de liguilla. Su siguiente partido será ante Necaxa, el próximo martes 2 de junio a las 2:00 de la tarde.

Por su parte, Monterrey jugará el lunes 1 de junio a las 8:00 de la noche ante Puebla.

En conferencia, el técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi informó que ninguno de sus jugadores fue positivo en COVID-19.

No me sorprende que todos salieron negativo, ya sabemos lo que están haciendo en su casa, en los entrenamientos personales, no esperaba menos, sabemos que se han cuidado”, dijo Siboldi