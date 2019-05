'Burrito' Hernández quiere revancha ante León... en una final

León, Guanajuato.- Tener una revancha en una final contra León, es un anhelo de Jorge Hernández, jugador de Pachuca que sabe bien de la rivalidad que hay entre ‘hermanos’.

Este viernes por la tarde, los Tuzos llegaron al Bajío vía terrestre de cara al partido de la jornada 17 del Clausura 2019, donde enfrentarán al súper líder León en el estadio Nou Camp.

Por ahí nos deja fuera de una liguilla el torneo pasado, pero siempre lo he dicho, me gustaría más enfrentar al León en una final que fue la que nos ganó hace tres o cuatro años. Yo creo que es ahí donde me gustaría enfrentarlos y sobre todo que haya una revancha”.