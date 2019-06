'Buscaremos revancha', dice Ramiro González sobre Club León

Rosario, Argentina.- Ramiro González fue una de las gratas sorpresas de la Fiera. Llegó con el torneo ya empezado, sin demasiado cartel, pero a base de buenos rendimientos se fue ganando un lugar en la defensa menos vencida del torneo. En una entrevista exclusiva con Súper Deportivo, mientras está de vacaciones en Rosario, su ciudad natal, el argentino dijo que el equipo “buscará revancha”, destacó el nivel de juego y contó que desde el cuerpo técnico del “Pachuca” lo sondearon.

Desde 2017, León había tenido la peor defensa de la Liga MX y ahora fueron la mejor. ¿Cuál crees que fue la clave para lograr el cambio?

Trabajo y mucha humildad para que las cosas se logren. Lamentablemente no lo coronamos con el objetivo que todos queríamos. Pero se han conseguido cosas muy importantes, como la histórica racha de las doce victorias y haber jugador muy bien”

Más allá del dolor lógico de haber perdido una final, ¿qué se dijeron en el vestuario?

Hablamos que dimos todo. Estuvimos muy cerca de darnos un premio. Pero nos quedamos tranquilos que nos entregamos al máximo, que no nos guardamos nada. Y teníamos una mezcla de tristeza y orgullo por haber llegado a una final. Nos enfrentamos a un rival de jerarquía, pero no tengo dudas que vamos a tener revancha”

¿Cuán importante será que no se desmantele el equipo?

Eso será un tema de la directiva, pero lo ideal es que se pueda mantener la base. Y que lleguen algunos refuerzos para potenciar la competencia interna. Quizás nos faltó eso para potenciar a los demás y conseguir cosas importantes. (El entrenador) Ambriz está para mentalizarnos en volver a hacer un gran torneo. Fuimos el mejor equipo, el que más demostró. Y logramos clasificarnos para la Conca Champions”

Llegaste en silencio y terminaste como titular del subcampeón. ¿Ha sido esta la mejor temporada de tu carrera o dónde la pondrías?

Sinceramente, cuando llegué, no conocía mucho la liga y me llevo la mejor impresión. Y en lo personal me dio felicidad terminar jugando y haber podido ganarme un lugar en el equipo. El argentino en sí es exitista y muchas veces se habla que sólo sirve ser campeón, pero creo que no es un detalle menor ser segundo, no cualquiera lo logra. Y más por cómo se dio la final”

¿A qué te refieres puntualmente?

A que Tigres nunca nos bailó. Fueron partidos parejos. En la ida, nosotros le jugamos de igual a igual más allá que ellos quizás hayan tenido más oportunidades para marcar. En la vuelta, Tigres estuvo metido atrás, esperando algún error nuestro. No jugaron a nada y eso molesto”

Cuando llegaste a León, confesaste que Palermo recomendó tu contratación porque te había dirigido en Unión Española. ¿Tienes un diálogo fluido con él?

Él fue muy importante para mi arribo y me ayudó mucho. Después de la final, me felicitó, tenemos un buen diálogo. Es una persona muy humilde pese a todo lo que fue como jugador. Tengo respeto y admiración por él. Incluso, el “Pato” (Abbondanzieri, su ayudante de campo) me comentó que estaban buscando un central y me preguntó por mi situación”

¿Y qué le dijiste?