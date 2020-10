‘COVID-19 me desafió y gané, pero tú no eres Zlatan’, Ibra pide seguir medidas contra virus

Milan, Italia.- Con un video, Zlatan Ibrahimovic pide a la sociedad seguir las medidas sanitarias contra el COVID-19, señalando que el virus lo retó, él salió avante, pero muchas personas no son “Zlatan”, por lo que saldrían perjudicadas.

En el video, Zlatan se ve saliendo de un edificio, hacia un balcón y se dirige hacia sus seguidores. El futbolista sueco señala que el COVID-19 lo retó y ganó.

El virus me retó y gané, pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus. Usa la cabeza, respeta las reglas, manten tu distancia y usa mascarilla, siempre”, dijo el futbolista de AC Milan.