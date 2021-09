'Fueron días horribles'; Erica Fernández revela que se contagió de COVID-19

CDMX.- Mediante sus Stories de Instagram, la conductora Erica Fernández reveló que se enfermó de COVID-19, señalando que fue rudo el virus y se sintió muy mal.

Respondiendo a preguntas de sus seguidores, Erica Fernández contó que en los pasados días se contagió de COVID-19.

Fueron días horribles, estuvo de la…”, declaró Erica Fernández y aseguró que el filtro que tenía era porque se veía mal.

Erica Fernández señaló que tuvo mucha ansiedad, no podía respirar y sentía dolor en el cuerpo.

Desde que me dio esta chin… no me he sentido yo. Quiero estar bien, para hacer las cosas que amo, poder salir; el encierro me pone mal. Necesito hacer yoga, meditar, hablar con Dios”, declaró Erica Fernández.

La conductora señaló que ha pedido a Dios que no se la lleve aún, porque tiene muchos perros que salvar.

Erica Fernández declaró que aún no se ha hecho el examen para saber si ya no es portadora del COVID-19, mencionando que no es mentira la enfermedad.

Ya puedo hablar sin ahogarme y eso me tiene contenta. La saturación era muy baja; haciendo esto es porque estoy muy bien. Fueron días muy difíciles, la pasé muy mal”, añadió Erica Fernández.

La modelo también declaró que sintió culpa por su “irresponsabilidad” y porque pudo contagiar a seres queridos.

Finalmente, Erica Fernández aseguró que no quiere volver a sentir lo que le sucedió, revelando que ya tenía dos dosis de la vacuna Moderna y pese a ello se enfermó.

