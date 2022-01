'Sentí un bajón', Chávez Jr revela tener COVID y su padre le recomienda entrenar

Culiacán, Sinaloa.- Mediante su cuenta de Instagram, el boxeador Julio César Chávez Jr reveló tener COVID-19, aceptando que le cae “muy gordo” la enfermedad y que su padre le recomendó entrenar.

En sus Stories de Instagram, Chávez Jr señaló que dio positivo a COVID-19, por lo que su padre, Julio César Chávez le pidió seguir entrenando.

Qué chin… con el COVID; mi papá me habló y me dijo, porque entrené box, que entrenara, que entrenando lo sacara y entrené poquito. Me siento bien.”, declaró Chávez Jr.