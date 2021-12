‘Ya voy de salida (del COVID)’, dice Chávez; destaca a vitamina C y a entrenamiento por no tener síntomas graves

CDMX.- Mediante sus redes sociales, Julio César Chávez se mostró en una caminadora y señaló que gracias a la vitamina C y al entrenamiento no tuvo síntomas graves, al ser positivo a COVID-19.

Señalando que está “sacando el coronavirus”, Julio César Chávez aseguró que ya va de salida.

Gracias a mi vitamina C que me tomo todos los días; aunque ustedes no lo crean, me ha hecho un paro grande. Gracias a esta vitamina C, gracias a Dios no he tenido síntomas de calentura, de todo, simplemente nada más salí positivo”, declaró Chávez.