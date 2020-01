'Cada vez que trato de escribir, lloro por ti', emotiva despedida de LeBron a Kobe

Los Ángeles, California.- En el aeropuerto de Los Ángeles, LeBron James no pudo ocultar su llanto por la muerte del ex jugador de Lakers, Kobe Bryant, y ahora James en su cuenta de Instagram, dedicó unas palabras a Kobe, señalando que cada vez que busca escribir sobre él, no puede ocultar su llanto, ya que está con el corazón roto y destrozado.

Señalando que buscó escribir algo para realizar la publicación, LeBron añadió no podía conseguir las palabras, porque comenzaba a llorar.

Cada vez que trato de escribir, empiezo a llorar otra vez, de pensar en ti, en mi sobrina Gigi y en la amistad/unión/hermandad que teníamos”, escribió.

LeBron también destacó que el domingo por la mañana habló con Kobe Bryant y nunca pensó que, en un millón de años, sería la última conversación que tendrían.

Estoy con el corazón roto y devastado, hermano. Te amo enormemente y mi corazón va para Vanessa y tus hijos. Prometo que continuaré con tu legado”, añadió.

LeBron aseguró también que ahora tiene la responsabilidad de continuar con este legado y pidió a Kobe que le dé la fortaleza, desde el cielo, para poder lograrlo y también le pidió cuidarlo.

Hay más que quiero decir, pero simplemente no puedo ahora, porque no puedo superarlo, hasta que nos encontremos otra vez, hermano”, finalizó.

El pasado domingo, con 41 años, murió en un accidente de helicóptero el ex jugador Kobe Bryant, junto con su hija Gianna Bryant y otras siete personas.