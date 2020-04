Calzado Manríquez, al borde de la quiebra por COVID-19

La Piedad, Michoacán.- Una de las marcas de zapatos de futbol más famosas en México es Calzado Manríquez, pero la compañía está al borde de la quiebra por el COVID-19.

Entrevistado por El Universal, el director de Marketing y comercialización, Eric Manríquez, quien también es hijo del fundador, declaró que ante el cierre de ligas y torneos por el COVID-19 las ventas de zapatos deportivos se han paralizado y con ello, los anaqueles de la fábrica están en su máxima capacidad.

Estamos preocupados, si el futbol no reinicia, nuestro panorama no es alentador. Sí existe un riesgo de quiebra, porque no sabemos cuándo volveremos a vender”, declaró Eric Manríquez.