'Cambio victorias por un título'; dice Ambriz, quien sueña con ser campeón

“Yo cambio todos eso (los 10 triunfos consecutivos) por un título”, aseguró Ignacio Ambriz, consciente de que cada resultado positivo es sólo un escalón más hacia el principal objetivo de La Fiera en este Clausura 2019.

La victoria ante Necaxa, sufrida como fue, dejó sensaciones de todo tipo en el estratega del conjunto esmeralda, a quien la racha no eleva pues todavía no se ha ganado nada.

Llevamos 10 triunfos seguidos y no es nada fácil, pero yo cambio todo eso por una estrella de esas (...) Tengo una ilusión tremenda (de ser campeón), es fácil decirlo pero hay que trabajar, tener fe en que las cosas se nos van a dar. Aunque la Liguilla es otro pleito”, aseguró en rueda de prensa posterior al duelo.

Por segunda ocasión consecutiva en el torneo, y si bien León no estuvo abajo en el marcador como contra Morelia, Ambriz reconoció que Necaxa los puso contra las cuerdas y terminaron los 90 minutos “pidiendo la hora”.

“Nos jugaron bien los primeros minutos, nos sorprendieron igual que Morelia y no por nada es uno de los mejores visitantes. Lo habíamos estudiado bien, es un equipo que no claudica y sabe a lo que juega, terminamos pidiendo la hora no lo voy a negar, pero creo que terminamos sacando un buen resultado”, aseguró.