'Cancelaron mi debut': Árbitro se disculpa por expulsión equivocada en el Santos Vs Pumas

México.- El árbitro Brian Omar González, silbante que cometió un error en el partido Santos vs. Pumas, confirmó que la comisión canceló su debut para este fin de semana.

Entrevistado a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el colegiado no quiso entrar en detalles sobre lo ocurrido en el partido del miércoles en el Torneo de Copa, donde expulsó al jugador de los auriazules Jesús Andrés Rivas, cuando el que cometió la falta fue su compañero Martín Barragán.

"Me cancelaron mi debut, es lo único que puedo decir", mencionó mientras ofrecía disculpas por no poder dar más detalles.

Se disculpa

El colegiado estaba programado para pitar el encuentro entre Puebla y Querétaro.

Se decide en la cancha y así queda, nosotros no tenemos una segunda oportunidad, ni tenemos un VAR, decidimos y punto, lo siento, no puedo decir más acerca de lo que sucedió en el campo. Me retiro y me disculpo".

"Me hubiera gustado vivir otra situación que no pasara eso, no afectar a un joven debutante", añadió.

Se quejan en la Comisión

Leopoldo Silva, presidente de Pumas, comentó que ya interpusieron una apelación ante la Comisión Disciplinaria para que analice la situación.