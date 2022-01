'Sigo siendo una amenaza para Canelo', asegura Chávez Jr

Culiacán, Sinaloa.- En entrevista con ‘El Boxglero’, Julio César Chávez Jr aseguró que él es una “amenaza” para Canelo Álvarez, sin descartar una pelea contra el jalisciense.

En la plática, Chávez Jr señaló que Canelo Álvarez tiene mucha prensa en México, lanzando el primer mensaje hacia el boxeador.

Aunque digan que no, sigo siendo una amenaza para Canelo, aunque no haga nada de boxeo. ¿Por qué? Porque caigo bien a la gente, soy su opuesto en el boxeo. Alguien como yo no le gusta a él, porque no digo mentiras”, declaró Chávez Jr.