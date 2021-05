Tres razones para apostar por El Canelo Álvarez Vs Billy Joe Saunders

En el mundo del boxeo tan carente de figuras, nuevamente una contienda de Saúl “Canelo” Álvarez (55-1-2, 37 KO) acapara los reflectores. Este sábado, el tapatío buscará unificar los títulos de peso medio ante el británico Billy Joe Saunders (30-0-1, 14 KO), en una batalla que no debe significarle mayor problema.

Álvarez arriba al estadio de los Vaqueros de Dallas como el claro favorito (-800) sobre un rival de guardia zurda (+550) que tomó notoriedad en los últimos días por sus quejas sobre el tamaño del ring, y por sus amenazas para cancelar su aparición en la contienda.

TE PUEDE INTERESAR: TELEVISA Y AZTECA TAMBIÉN 'PELEAN', PERO POR EL RATING.

La pegada del Canelo

Conocemos de sobra la capacidad del “Canelo” y lo que hará sobre el cuadrilátero. La pegada marcará la diferencia en esta contienda. Las poderosas combinaciones del tapatío seguramente infligirán daño en la humanidad del inglés, pero también aparecerán la paciencia y la dosificación del propio Álvarez, quien buscará extender lo más que se pueda el combate para darle gusto a sus seguidores.

Álvarez llevará el ritmo

Podemos esperar a un Saunders evasivo, enfocado en la defensa, y tal vez haciendo difícil que el “Canelo” conecte en los primeros episodios, pero estamos de acuerdo en que nunca será un escollo real. Al bocón europeo le espera una segunda mitad de combate bastante complicada, que se alargará lo que Saúl quiera que se alargue.

Saunders, abajo en el intercambio

Saunders no solo no tiene pegada, tampoco tiene la capacidad para enfrascarse en un intercambio con el mexicano. El británico simplemente no va a ganar, y su “triunfo moral” será aguantar los doce asaltos e irse a la decisión.

Sin ser memorable, lo de este sábado será un paso más en la carrera de Álvarez, en el intento de seguir forjando su leyenda, a pesar de la ausencia de rivales de categoría.

Predicción: Gana Álvarez por decisión unánime.

Twitter @luismiguelgp