‘Siento una vibra muy rara’: Canelo se preocupa por la inseguridad en México

A unos días de enfrentarse Vs Caleb Plant en Las Vegas, Saúl El Canelo Álvarez aceptó que su principal preocupación sobre México es la inseguridad, aunque él vive en California.

El Canelo se prepara para pelear Vs Caleb Plant el seis de noviembre en Las Vegas y en la promoción del combate le concedió una entrevista al periodista Jorge Ramos.

¿Qué es lo que más te preocupa”, le preguntó Ramos al Canelo, nacido en Jalisco.

“Más que nada la inseguridad… Últimamente, de unos tres, cuatro años para acá, ha habido mucha inseguridad”, dijo el multicampeón mundial.

Sobre si se siente seguro en México, Álvarez aclaró que sí, aunque quizá sea porque es una persona famosa y querida en todos los sectores de la sociedad.

“Yo en lo personal sí (me siento seguro). Pero sí se siente un poco raro. Se siente una vibra un poco rara. Me siento seguro, pero no me siento a gusto”.