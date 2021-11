‘Me molestó mucho que no le hayan dado Premio Nacional del Deporte’, dice Canelo por Eddy Reynoso

Las Vegas, Nevada.- El pasado 28 de octubre se entregó el Premio Nacional del Deporte, y en la categoría de entrenadores no fue reconocido Eddy Reynoso, por lo que Canelo Álvarez aseguró que le molestó mucho.

En entrevista para ESPN, Salvador Rodríguez cuestionó a Canelo Álvarez sobre la decisión de no galardonar a Eddy Reynoso, y el boxeador fue sincero al decir que le molestó mucho.

Sí me molestó, me molestó mucho porque no había otro más que él en ganar ese Premio”, declaró Canelo.