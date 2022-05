Canelo Álvarez se defiende tras perder ante Bivol: ‘Creo que no perdí’

Saúl Canelo Álvarez tomó con tranquilidad la derrota ante Dmitry Bivol, pero cree que el ruso no lo superó ampliamente.

"Me siento muy bien, en lo personal no pongo ninguna excusa. Creo que no perdí la pelea, me ganó 4, 5 rounds máximo”, contó Canelo Álvarez tras la pelea del sábado por la noche en Las Vegas.

"Los últimos rounds me fatigué un poco, pero me siento bien, hice las cosas como debía hacerlas. Tal vez por el peso no me sentí al 100 por ciento".

¿Qué viene para El Canelo Álvarez?

Esta fue la segunda derrota de Saúl Álvarez en su carrera y se dio ante un Bivol que aprovechó su mayor peso, pues pelearon en la categoría de los Semicompletos.

"Hay qué pensar qué vamos hacer. Estoy buscando las peleas difíciles, subir de peso, no donde estoy cómodo. Subo de peso para buscar más retos y así es esto, así es el boxeo. Es lo que estoy buscando, la grandeza”.

Canelo aclaró que “esto no se queda así”, por lo que seguramente buscará la revancha contra Bivol, aunque aún no hay fecha.