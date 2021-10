‘Si voy a morir, moriré feliz’: Así se despide El Canelo antes de cada pelea

Saúl El Canelo Álvarez está en plena preparación para pelear Vs Caleb Plant, el seis de noviembre en Las Vegas, y el mexicano revela su costumbre antes de cada combate: despedirse de su familia y dejar sus asuntos “en paz”, pues no sabe si bajará vivo o muerto del cuadrilátero.

En una entrevista con el periodista Jorge Ramos, Saúl El Canelo Álvarez dijo estar consciente de los peligros del boxeo, con secuelas a corto, mediano y largo plazo.

“No piensas en eso”, respondió El Canelo cuando le preguntaron sobre, por ejemplo, las secuelas de Mohamed Alí, enfermo de Parkinson por los golpes recibidos durante su carrera.

El peleador tapatío revela que unos días antes de cada pelea, se despide de sus seres queridos e incluso es consciente de que puede morir sobre el encordado.

“Yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea porque uno no sabe si va a bajar o no. Pero al final de cuentas, lo que les digo es que no se preocupen, que voy a morir feliz porque es lo que amo”.