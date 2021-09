‘A veces me la creo’, dice Canelo sobre estar al nivel de Cristiano y Messi

Los Ángeles, California.- En entrevista, Saúl ‘Canelo’ Álvarez señaló que “a veces” se la cree de ser un deportista al nivel de otros como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

En plática para TUDN, ‘Canelo’ Álvarez fue cuestionado sobre si está consciente de que está al nivel de deportistas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi u otros atletas de alto rendimiento.

A veces me la creo, a veces me pongo a pensar. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido y sí, me pongo a pensar, nunca imaginé llegar a todo esto; imaginé ganar lo mejor, pero nunca imaginé la magnitud”, declaró ‘Canelo’.