‘Nunca lo he estudiado; traté un mes, pero el estudio no se me da’, dice Canelo sobre su inglés

Las Vegas, Nevada.- En los pasados meses, Canelo Álvarez ha dado varias entrevistas en inglés y ahora confesó que no ha estudiado el idioma, aceptando que el estudio no es para él.

En entrevista con Ricardo Celís, Canelo Álvarez aceptó que ha aprendido inglés, gracias a conversaciones con sus amigos.

Nunca he estudiado inglés, traté como un mes, pero la verdad el estudio no se me ha dado”, declaró Canelo.