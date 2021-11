'Canelo no es invencible', dice CEO de Mayweather Promotions y espera que Plant gane pelea

Las Vegas, Nevada.- En entrevista para Fight Hub TV, Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions, señaló que Canelo Álvarez no es invencible y espera que Caleb Plant gane la pelea.

En la plática, Leonard Ellerbe señaló que Caleb Plant puede ganar la pelea a Canelo Álvarez y espera que lo haga.

Ellerbe señaló que, aunque la gente espera que Canelo gane con facilidad a Plant, él no lo ve así, porque en el boxeo también cuenta el puntaje en los rounds, si el enfrentamiento no se define por knock-out.

Canelo es un gran peleador, pero no es invencible. Ya lo hemos visto contra Floyd (Mayweather), hizo que (el mexicano) pareciera que no había boxeado antes, pero ese es Mayweather. No comparo a Caleb con Floyd”, declaró Ellerbe.