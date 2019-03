Canelo Álvarez ya no peleará con mexicanos

Saúl Canelo Álvarez sorprendió al anunciar que no volverá a pelear con un mexicano, por respeto a sus raíces.

El boxeador tapatío reveló que no le gusta pelear ante sus compatriotas, pues le duele tener que golpear a otro mexicano, por lo que prefiere enfrentarse a extranjeros.

"Yo represento a México, no me agrada la idea de enfrentar a un Mexicano. No volveré a enfrentar a un Mexicano porque yo represento a México", dijo Álvarez en Nueva York, en la promoción para la pelea que tendrá ante Daniel Jacobs el cuatro de mayo en Las Vegas.

Saúl Álvarez y Daniel Jacobs promocionan su pelea. Foto: AP

El Canelo comentó además que ya ha platicado sobre esta idea con sus entrenadores, por lo que en el corto y mediano plazo, no pretende chocar con un mexicano en el cuadrilátero.

"No me agrada la idea de pensar de enfrentar a un mexicano. Ya no me gustaría hacerlo. Me mantengo en esa idea desde que lo dije, porque yo represento a México".

El Júnior fue el último.

En su carrera de 53 combates, Saúl Álvarez se ha medido con 23 mexicanos, siendo Chávez Jr el más reciente y Jorge Juárez el único que le logró arrancar un empate.

En mayo de 2017, Canelo le propinó una golpiza a Julio César Chávez Jr. en la cual los últimos round de la pelea en Las Vegas, resultaron hasta lastimosos por la nula combatividad del Hijo de la Leyenda que arrastró el apellido en lo que hasta ahora es su último combate como profesional.

En el panorama, sólo Jaime Munguía tiene posibilidades de enfrentarse con Álvarez, aunque el mismo Canelo casi descarta ese choque.