¡Lo lamenta! “Canelo” le manda mensaje a víctimas de la trifulca en Querétaro

El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez mandó un mensaje hacia las víctimas de la trifulca en Querétaro de este sábado, en el partido entre los Gallos Blancos y el Atlas disputado en el estadio La Corregidora.

La conmoción que vive el mundo del deporte y la sociedad en general por esta brutal pelea también se hizo presente en el pugilista mexicano.

El “Canelo” a través de su cuenta de Instagram, subió una historia con las siguientes palabras: "Mis oraciones están con las víctimas del día de ayer en Querétaro".

Cabe recordar que, apenas este año el aclamado boxeador había externado su afinidad por los colores del Atlas, luego de que en diciembre les grabó un mensaje para alentarnos de cara a la final que le ganarían al León en el Apertura 2021.

“Ya soy (rojinegro). Me nació y lo dije por experiencia, porque a mí me ha cambiado la vida muchas cosas que he estado en peleas importantes o son claves en mi carrera que es nomás’ poner todo el empeño”, comentó en una entrevista para Zona 3.