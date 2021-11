Canelo contra Plant para ser el campeón mundial absoluto de los pesos supermedianos

Este sábado Saúl “Canelo” Álvarez tendrá una de sus peleas más importantes cuando enfrente al estadounidense Caleb Plant.

Saúl tiene claro su objetivo que es derrotar a Caleb Plant para convertirse en el campeón mundial absoluto de los pesos supermedianos.

El ánimo está calentito entre ambos boxeadores, después del careo protagonizado el pasado 21 de septiembre en dónde Canelo y Plant llegaron a los golpes.

Álvarez llegará a la cita con una marca profesional de 56 victorias (38 por KO), 1 derrota y 2 empates; Plant lo hará en papel de invicto con récord de 21 triunfos (12 KO).

En la pelea se pelearán todos los títulos Super Medianos: WBC, WBA, WBO, que pertenecen a Canelo y el IBF, propiedad de Plant

Saúl "Canelo" Álvarez desea que noviembre sea un excelente mes para él y Sergio "Checo" Pérez, más específicamente este fin de semana ya que ambos tendrán actividad importante.

Álvarez enfrentará a Caleb Plant el sábado, mientras que Checotendrá el Gran Premio de México todo el fin de semana, en busca de ser el primer mexicano en subirse al podio en su país.

"Me encantaría que los dos tuviéramos un triunfo, imagínate lo que sería para México. Me encantaría y ustedes saben que soy fanático de la Fórmula 1 y me encantaría que Checo ganara en nuestro país, sería algo grandísimo", dijo Canelo en una conferencia de prensa.