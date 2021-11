‘Yo trabajo para hacer historia’: aseguró el ‘Canelo’ previo a su pelea contra Caleb Plant

Luego de lo sucedido en la primera conferencia de prensa que tuvo lugar en septiembre, se prefirió evitar el cara a cara entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant en la última rueda de prensa previo a la histórica pelea de este sábado en Las Vegas.

Por primera vez en lo que se refiere al boxeo, un enfrentamiento sobre el ring tiene como objetivo unificar cuatro cetros en la división de los súper medianos: OMB, CMB AMB y FIB, y el ‘Canelo’ y Plant serán los protagonistas de este imperdible momento.

Antes de subir al cuadrilátero, ambos pugilistas fueron los protagonistas de la última conferencia de prensa previa a la pelea del sábado, aunque a diferencia de lo que sucedió en el primer cara a cara en septiembre pasado, Plant y Álvarez prácticamente ni se voltearon a ver.

Dueño de tres de los cetros que están en disputa (CMB, AMB y OMB), Álvarez aseguró que ganar es lo único que ocupa su mente en estos momentos, sobre todo en un fin de semana en el que varios deportistas mexicanos como el piloto Sergio ‘Checo’ Pérez, y los golfistas Abraham Ancer y Carlos Ortiz, buscarán poner el nombre de México en alto.

“Pienso en ganar, visualizo la victoria, cómo haré las cosas arriba del cuadrilátero, es lo único que pienso, en hacer las cosas como debo de hacerlas (...) a mí me motiva que el mismo fin de semana busquemos algo grandísimo para México (...) yo trabajo para hacer historia, y que me pongan como uno de los mejores peleadores en la historia del boxeo, no sólo de México, me siento orgulloso y eso me motiva para seguir por este camino”, aseguró el pugilista azteca, sereno y serio en todo el evento.