Canelo abrirá 90 gasolineras en México; tuvo COVID previo a pelea ante Yildirim

Guadalajara, Jalisco.- En entrevista con Graham Bensinger, ‘Canelo’ Álvarez reveló que abrirá 90 gasolineras en México y que, previo a la pelea ante Avni Yildirim tuvo COVID-19, por lo que tuvo que aislarse.

En la plática con Graham Bensinger, ‘Canelo’ señaló que él busca ser millonario, debido a sus negocios, ya que solo quiere que el boxeo sea por gusto y no por hacerlo por dinero.

Canelo señaló que ha invertido en bienes raíces, asegurando que si se retirara, tendría dinero para toda su vida, añadiendo que cada tres meses, recibe entre 4 y 5 millones de dólares.

‘Canelo’ también señaló que, después del boxeo, no se ve como entrenador o comentarista de peleas, ya que, aseguró no le gusta verlo, pero disfruta pelearlo. También señaló que, tras retirarse, le gustaría practicar golf a mayor escala.

En otra parte de la entrevista, ‘Canelo’ Álvarez habló sobre el COVID-19 que tuvo, pero antes mencionó que no le gusta hablar sobre las donaciones que hace, señalando que “las hace de corazón” y no por publicidad.

‘Canelo’ mencionó que, antes de la pelea ante Avni Yildirim fue positivo a COVID-19 y perdió el gusto y el olfato.

Me dio COVID. Empecé, se me fue el olor y el gusto; me hice la prueba y tuve que estar encerrado por 15 días, porque a mi esposa también le dio. No le dije a nadie, porque no sentía nada, no tenía síntomas. Me dio COVID, después de que me alivié, me hice la prueba y me fui a San Diego, y entrené solo un mes”, declaró.