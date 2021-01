Canelo apoya a David Antolín para que cumpla milagro; pide unión para ayudar a más

CDMX.- Mediante su cuenta de Instagram, el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez apareció al lado de David Antolín, anunciando que apoyará al menor para cumplir su milagro, pero también exhortó a los demás a ayudar a muchos más niños, ya que no se trata de tener dinero.

En un video de cinco minutos, ‘Canelo’ Álvarez explicó que él ayudará a David Antolín, de quien se viralizó su video solicitando apoyo.

El boxeador aseguró que no es fan de hacer videos cuando ayuda a alguien, porque lo hace de corazón, pero añadió que el material audiovisual es para hacer un llamado de atención, porque todos pueden “dar su granito de arena”.

No se trata de si tienes o no tienes dinero, con muy poco puedes hacer mucho. Lo que pasa es que todo mundo espera que alguien más lo hagan por ellos, cuando tú puedes hacerlo”, declaró.

“Canelo” recordó que el video de David Antolín tuvo más de 21 millones de reproducciones, solo en Instagram, y señaló que si por vista, cada persona hubiera puesto cincuenta centavos, ya se hubiera cumplido el milagro a David y a muchos niños más.

No se trata de tener o no tener. El objetivo de este video es para decirte que tú también puedes apoyar, puedes hacer milagros; que no esperemos a que alguien más lo haga por nosotros”, declaró ‘Canelo’, solicitando ayudar a más niños que lo necesiten.