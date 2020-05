‘Canelo divide; si peleamos de nuevo, lo dejaremos llorando otra vez’, asegura Mario Cázares

Con Floyd Mayweather. Peleador fuera de serie #1. @floydmayweather Pensar en Floyd Mayweather es recordar 3 cosas, 1) Trabajo duro y dedicación "Hard Work and Dedication", 2) Estratega, calculador y, 3) Mentalidad. Un peleador fuera de serie experto en la ciencia del deporte del boxeo. Hombre de negocios, inteligente, hábil y astuto. Alguien que viene desde lo más bajo socioeconómicamente. Mi Maestro Mauro Ayala me dice que la mejor pelea de Floyd fue contra Arturo Gatty, y concuerdo con él. En esa pelea contra Gatty fue un peleador de libro, casi perfecto y donde ejecutó movimientos exactos. Don Nacho Beristain me dijo una vez que Mayweather era el mejor de este planeta y de todo el universo. A Mayweather lo miraba en la televisión y en espectaculares cuando yo estaba retirado y un día vio un sparring mío. ¿Imposible? @boxeolaz @pandamartz @rodmcas @jmaupaz #ompp #anahuac #scholas #boxeo #boxing #wbc #wbccares #floydmayweather #culiacan #sinaloa #mexico #usa #losangeles #lasvegas #lasvegasstrip #sandiego

