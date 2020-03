‘Canelo me la…’, Chávez Jr también habló sobre video en Las Vegas de 2017

CDMX.- En su plática con ‘El Escorpión Dorado’, Julio César Chávez Jr no solo habló sobre sus experiencias con su papá, Julio César Chávez, también habló sobre ‘Canelo’ Álvarez, señalando que en su categoría, le gana fácilmente.

‘Escorpión Dorado’ señaló que Poncho de Nigris está “obsesionado” con él e hizo su primer comentario sobre ‘Canelo’.

Chávez Jr aseguró que en la pelea de 2017 tuvo que bajar mucho de peso y no tenía fuerza, señalando que el enfrentamento se hizo para la gente, porque en ese momento la querían.

El boxeador señaló que si llega la revancha será en un peso, donde tanto él como ‘Canelo’ estén al 100%.

“Él ya peleó en el peso que yo quiero que pelee conmigo y en un año más. No tiene pretexto”, declaró.

Chávez Jr también declaró que ‘Canelo’ es un buen boxeador, pero señaló que en su peso, le gana fácilmente.

El Canelo me la… en mi peso me la… y más con dos o tres peleas primero y él sabe”, declaró.

El Escorpión pidió a Canelo que le quite “lo hablador” a Chávez Jr y el boxeador respondió que se dé la pelea.

En 2017, Julio César Chávez Jr protagonizó un video, en el que se veía con varias mujeres y el boxeador habló sobre éste, asegurando que no pasó nada.

Chávez Jr señaló que estaba en un bar con un amigo inglés, y estaba triste por la derrota ante Canelo, cuando llegaron dos personas y le ofrecieron un cigarro de marihuana.

Desde ahí veía las cosas mal, pero no importó en ese momento. Cuando yo me acosté, estaba ebrio y entraron las muchachas, se me pusieron encima. Después me fui de ahí y yo vi cuando grabaron”, declaró.