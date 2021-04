‘En México hay demasiada inseguridad, gobierno no se preocupa’; dice 'Canelo' y también muestra mansión

Guadalajara, Jalisco.- En entrevista para el programa ‘In Depth’ con Graham Bensinger, ‘Canelo’ Álvarez mostró su mansión, donde tiene autos de lujo, incluyendo un Tesla “que baila”, recuerdos de sus peleas y diversos cuartos. También, en entrevista, el boxeador lamentó que haya demasiada inseguridad en México, criticando al Gobierno que “no se preocupa”.

En su mansión en Guadalajara, Jalisco, Canelo mostró a Graham Bensinger su mansión, que compró hacer casi ocho años, llegando al garage, donde tiene autos de lujo desde un Rolls Royce hasta un Tesla.

No te quiero mostrar esto para presumir, quiero mostrarte esto para que todos se motiven. Vendía helados en mi niñez en los camiones”, declaró Canelo.

En su mansión, Canelo también tiene cinturones que ha ganado en sus peleas ante Miguel Ángel Cotto, Gennady Golovkin, Julio César Chávez Jr., entre otros.

‘Canelo’ mostró que en el interior de la mansión tiene un teatro en casa, con una mesa de póquer, el cual juega tres veces por semana.

Pese a tener dicha mansión… ¡la va a vender! Ya que, reveló, se irá a vivir a su rancho con una casa, al estilo como en Bel Air.

Siguiendo con la plática, ‘Canelo’ contó que, cuando tenía 15 años representó a Jalisco en Olimpiadas Nacionales, donde le prometieron un pago… que no llegó y culpó a las autoridades gubernamentales de haberse robado la cantidad de dinero que le iban a dar.

Cuestionado sobre el actual Gobierno de México, ‘Canelo’ aseguró que hace un trabajo “muy malo”.

Muy malo, porque se preocupan en muy pocas cosas, pero no apoyan el deporte y el boxeo, menos. El boxeo es el deporte que más gloria le ha dado a México, no hay apoyo para el deporte. No lo sé”, declaró ‘Canelo’.