Aunque hoy en día Saúl “Canelo” Álvarez parezca invencible, para el legendario entrenador Ignacio Beristáin todavía no se le puede considerar como el mejor boxeador libra por libra del mundo.

Para “Don Nacho” hay algo que todavía no lo deja satisfecho de parte del pugilista mexicano, a pesar que sabe que hoy en día no hay un rival que pudiera derrotarlo. Así lo platicó durante un evento de los “Martes de Café del CMB”.

“El pecoso (Canelo) es un peleador durísimo, un atleta completo, está demasiado fuerte y creo que en la actualidad no pueden con él. He visto algunas peleas de él, pero sigo sin convencerme que sea el mejor libra por libra por su estilo. Es un peleador un atleta muy completo, lo han hecho muy fuerte pero técnicamente en lo personal no me convence”.