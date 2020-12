‘Canelo no tuvo rival, su rival es Golovkin’, dice Faitelson y se decepciona de Chávez por ser ‘porrista’

CDMX.- En ‘A los Golpes’, David Faitelson aseguró que ‘Canelo’ Álvarez no tuvo rival en la pelea ante Callum Smith, señalando que el mexicano debe enfrentar a Gennady Golovkin y también criticó a Julio César Chávez por ser ‘porrista’ del boxeador mexicano.

En su intervención, David Faitelson cuestionó a sus compañeros Bernardo Osuna y Jorge Eduardo Sánchez por dejar a un lado a Gennady Golovkin, mencionando que el kazajo sí fue difícil para ‘Canelo’ Álvarez.

El rival no existió, Canelo no tuvo rival, pero el rival es el hombre que más ha podido descubrir cosas del ‘Canelo’. Sigo preguntando porqué no lo quiso enfrentar”, dijo Faitelson sobre Golovkin.