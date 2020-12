Canelo reveló su gran sueño frustrado

México.- Es una de las estrellas del deporte mexicano, puede gustar o no su estilo pero es el mejor boxeador nacional del momento, por lo que cualquiera pudiera imaginarse que Saúl 'Canelo' Álvarez tiene todo a sus píes, aunque resulta que no es así, ya que el tapatío no logró cumplir uno de sus sueños en la vida.

En una entrevista realizada recientemente, reveló que su gran sueño frustrado fue convertirse en piloto de Fórmula 1, por lo que cuando se dio cuenta de no poder realizarlo decidió entregarse de lleno al boxeo:

"Uno de mis sueños frustrados era ser piloto de la Fórmula Uno, obviamente no se me dio y se me dio el boxeo y me siento muy orgulloso de que también les vaya muy bien y para eso estamos, para apoyar, escuchar el himno nacional y que se pinte de verde, blanco y rojo en otros países, eso es un orgullo.

Se dijo contento con el triunfo de Sergio 'Checo'“ Pérez: "Simplemente le mandé felicitaciones en Twitter (a Checo) y hacerle saber lo contento que estaba y lo orgulloso que estaba de lo que hizo y nada más", mencionó para TUDN.

Álvarez subirá nuevamente al ring este sábado a Callum Smith, por lo que asegura que no lo único que piensa en este momento es en su carrera y en mpas triunfos.

