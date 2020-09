‘Canelo’ sí tiene pelea… pero contra DAZN y De La Hoya; demanda y pide 280 mdd

Los Ángeles, California.- ‘Canelo’ Álvarez ya tiene pelea… pero en los juzgados. El boxeador mexicano presentó una demanda contra Oscar de la Hoya, DAZN y Golden Boy Promotions, por 280 millones de dólares, debido a daños.

En la demanda presentada ante una Corte Federal en California, Saúl Álvarez Santos, nombre del ‘Canelo’, demanda a DAZN Norte América, DAZN Media Inc, DAZN US, Golden Boy Promotions y su CEO, Oscar de la Hoya, debido a rompimiento de contrato, rompimiento de convenio, interferencia con el contrato, negligencia con contrato internacional, interferencia económica, entre otros aspectos, por lo que pide 280 millones de dólares en daños.

En 2020, debido a la pandemia por COVID-19, ‘Canelo’ Álvarez no ha tenido peleas y no ha estado conforme.

Soy el número 1 libra por libra en el mundo. No estoy asustado de ningún oponente y no dejaré que fallas de la transmisora o promotores me dejen fuera del ring”, declaró Álvarez a BoxingScene.