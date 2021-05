Guadalajara, Jalisco.- Canelo Álvarez se fue en contra de Floyd Mayweather y también de Julio César Chávez, señalándole al primero que si estuvieran en su mejor momento, lo noquearía. Al ‘Campeón Mexicano’ le dijo que “no ganó, lo que yo estoy ganando”.

En entrevista con Graham Bensinger, Canelo habló sobre la única pelea que ha perdido, ante Floyd Mayweather, señalando que fue algo triste y le dolió mucho, pero también se ha preguntado, con el paso del tiempo, lo que habría pasado si le hubiera ganado a Mayweather, aceptando que no hubiera podido controlar su entorno y se habría vuelto loco.

No tenía la experiencia, la madurez, no era el peleador que soy yo. Para mí, en ese momento me dolió mucho, pero después dije que esto no va a matar mis sueños. Algún día voy a ser el mejor boxeador del mundo y lo soy”, declaró.