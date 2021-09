Un millón de dólares en la maleta: Así detuvieron a futbolista colombiano con dinero del narco

A sus 37 años, el colombiano Carlos Álvarez Maya aún soñaba con jugador futbol profesional. Una lesión de rodilla lo tenía fuera de las canchas, pero esperaba una oportunidad en la Primera División de México.

Tras jugar para Necaxa, en 2003 Carlos Álvarez aceptó hacerle un “trabajo” a un paisano: Debía transportar miles de dólares entre la Ciudad de México y Bogotá, Colombia. “Dinero fácil”, le dijeron, pues bastaba con que llevara una maleta consigo en el avión y a cambio le darían 3,000 dólares (unos 600 mil pesos actuales).

La historia terminó muy mal para el defensa, hoy tristemente célebre por ser el primer “narcofutbolista” en México, condenado a pasar cinco años en la cárcel y con la carrera acabada.

Álvarez tras ser detenido en la CDMX.

Mala suerte de Carlos Álvarez en México

El colombiano Carlos Álvarez llegó a México para el Torneo de Invierno 2001. Necaxa lo fichó para reforzar su zaga central, aunque también podía jugar como lateral izquierdo.

Jugar en la Primera División de México era un sueño, después de hacer su carrera en clubes colombianos, destacando con el Independiente de Medellín, además de ser mundialista juvenil.

Carlos Álvarez con el Necaxa.

Sin embargo, apenas pudo disputar un torneo y una lesión de rodilla lo alejó de las canchas.

En 2003, casi recuperado pero con el contrato con Necaxa ya terminado, Álvarez esperaba una milagrosa llamada de algún club, mientras consumía el dinero de sus ahorros.

El negocio de llevar dinero entre México y Colombia

La llamada llegó, pero no como esperaba. Un conocido lo contactó para ofrecerle un “negocio”: Llevar una maleta con dinero desde la Ciudad de México hasta Bogotá.

Le dijeron que transportaría 150 mil dólares y que a cambio se llevaría 3,000, así que aceptó.

"Lo único que me dijo era que la cantidad que iba a transportar era de 150 mil dólares en una maleta, y que no había problema, ya que la maleta no pesaba mucho y no hacía mucho bulto, pues los billetes eran de alta denominación. Mi pago sería de 3 mil dólares".

‘Me dijeron que siempre arrastrara la maleta’

El viernes 11 de julio de 2003, Carlos Álvarez llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo citaron en un café y ahí le entregaron la famosa maleta negra. Dentro llevaba paquetes con dólares, envueltos en papel especial para no ser detectados en los Rayos X.

Según su versión, le dieron la instrucción de no cargar la maleta, pero nunca le dijeron que no transportaba 150 mil dólares, sino un millón (aproximadamente 20 millones de pesos actuales).

"Me presenté en ese lugar para recibir la maleta con el dinero, que me fue entregado por un hombre, cuya nacionalidad desconocí, pero al parecer es mexicano. Era de aproximadamente 40 años de edad y medía 1.70 de estatura; de tez morena".

La declaración de Álvarez fue publicada por El Universal.

"Me señaló que siempre arrastrara la maleta y no la cargara, porque de lo contrario la gente podría darse cuenta que pesaba, igualmente me entregó un teléfono celular en el cual iba a recibir llamadas en las que le iban a dar indicaciones al llegar a Colombia".

Se puso nervioso en el Aeropuerto

Arrastrando la maleta y ya con su pago de 3,000 dólares en el bolsillo, Carlos Álvarez pasó todos los filtros de seguridad y llegó a la sala de abordaje de Avianca. Todo pintaba bien, pero algo se torció.

Cuatro agentes federales se le acercaron. Era natural que los policías mexicanos pusieran atención a ese tipo de vuelos entre México y Colombia, pero Carlos no esperaba estar tan cerca de la autoridad.

Se puso nervioso y llamó la atención de los federales, que le pidieron abrir la maleta. El futbolista se negó, primero diciendo que ya debía abordar el vuelo y luego argumentando que no era su maleta. Terrible error.

Los federales lo llevaron a una sala cercana, abrieron la maleta y encontraron una bolsa para laptop. Dentro, 100 paquetes con billetes de 100 dólares. En total, 1 millón 29,500 dólares.

‘Me vi obligado a esto’

Alegó ser futbolista profesional y considerarse una persona honrada, pero nada valió.

“Sólo sabía que en Colombia una persona me iba a contactar para entregarle la maleta que llevaba el dinero, destinado a El Negro. Me vi obligado a hacer esto debido a que se terminó mi contrato como futbolista hace un año y porque estoy lesionado de una rodilla".

La sentencia y qué hace hoy Carlos Álvarez

Carlos Álvarez fue condenado a pasar cinco años en prisión. Perdió todas las apelaciones, pues los jueces no le creyeron que no sabía cuánto dinero transportaba y además, era inverosímil que no sospechara que ese dinero era del narcotráfico.

Obviamente, el colombiano no volvió a jugar como profesional, pero pudo regresar a Colombia y actualmente trabaja en su propio equipo, el Club Deportivo AS en Envigado, tratando de encontrar y formar talento.





