Carlos El Gullit Peña explica por qué lloró cuando pasó de León a Chivas

En 2016, Carlos El Gullit Peña protagonizó una singular escena: Llorando, confirmó su pase a las Chivas del Guadalajara, que acababan de cerrar un millonario trato con el Club León.

Las lágrimas del Gullit, en una conferencia en la sala de prensa del Estadio León, fueron tomadas con ánimo contrastante.

Para la afición del León, el llanto de Peña mostró su amor por la Fiera, su pesar por dejar al cuadro con el que ganó un ascenso y un bicampeonato. Para los seguidores de Chivas, en cambio, las lágrimas pintaron a un jugador obligado a fichar con el Rebaño, un elemento que paradójica mente, se dolía por ir al equipo más popular del País.

Hoy, a cinco años, en una entrevista con el portal VAR Deportivo, Peña explica que nunca quiso ofender a la afición rojiblanca y que aún se siente orgulloso de haber defendido sus colores.

“La gente se dejó envolver por prensa negativa, que quieren hacer su novela. Yo lloré porque dejaba al equipo (León), con el cariño que me dio para lograr todo lo que conseguí. Pero yo no lloré porque me iba a Chivas, es uno de los equipos más grandes de México”, contó el hoy jugador del FAS de El Salvador.