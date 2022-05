‘Todo lo queremos rápido; a mucha gente le duele el éxito ajeno’, señala 'Warrior'

CDMX.- En plática para el Centro Ricardo Salinas Pliego, el cronista y reportero, Carlos Guerrero ‘Warrior’ señaló que en la actual sociedad, la mayoría quiere las cosas rápido y hay muchas personas a las que le duele el éxito ajeno y hace para que los demás no sobresalgan.

Hablando sobre las redes sociales, Carlos Guerrero señaló que éstas han permitido la voz a muchas personas y están “codo a codo”, pero también han servido para que haya un “linchamiento virtual” y se critique, por ejemplo, a un Premio Nobel.

Estamos inmersos en un mundo que vive así (rápido), todo lo queremos rápido; por eso WhatsApp cambió la forma de escuchar los audios, porque nos dimos cuenta que le tenías que adelantar para ver qué es lo que me querías decir, dímelo rápido’, declaró el ‘Warrior’.

Carlos Guerrero señaló que la urgencia de querer todo rápido, es porque creemos que la vida dura dos segundos, por lo que pidió “un respiro”.

“Todo lo tenemos simplificado, todo lo tenemos de primera mano y en cuestión de segundos”, añadió.

El ‘Warrior’ también apuntó que actualmente, muchas personas viven peleadas con la gran tecnología, y lamentó que aunque todo esté simplificado y a la mano, hay personas que tienen pretextos para no cumplir con los objetivos, por lo que pidió hacer las paces.

Carlos Guerrero señaló también que “el tren de las oportunidades” a veces pasa por “tu casa”, con alfombra incluida, pero hay ocasiones en las que las personas deben ir a la estación para buscarlas.

Si no mueves un dedo para buscar ese sueño, no lo vas a conseguir nunca. El problema es que abunda gente que solo quiere destruir, abunda gente que solo quiere patear, que solo quiere destruir, que quiere verte hundido, que quiere verte acabado. A mucha gente le duele el éxito ajeno y solo está viendo quién ya empezó a hacer exitoso para ir por él, para jalarle los pies y decir: ‘De esta cubeta no sales cangrejito’”, declaró Guerrero.