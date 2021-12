‘Caí en la droga, estuve cinco años bien metido’, revela Carlos Reinoso a De Valdés

CDMX.- Hablando sobre su salida de la dirección técnica de América en los años 80’s, Carlos Reinoso mencionó que tuvo un capítulo negro en su vida, ya que cayó en el consumo de drogas y estuvo cinco años “bien metido”.

En entrevista con Antonio de Valdés, Carlos Reinoso mencionó que por un comportamiento malo y el confiar en un amigo, recibió “una volea” en el trasero y salió de América, revelando que llegó a probar las drogas.

Carlos Reinoso contó que le costó muchísimo dejar de consumir drogas, pero recibió la ayuda de sus hijos y su familia.

Años después, en la década de los 90’s, Carlos Reinoso dirigía a Toros Neza y tuvo una recaída, pero recibió la ayuda de Juan Antonio Hernández.

No sé cómo se dio cuenta el señor Hernández, yo dirigiendo, y me dice: ‘Quiero que se vaya en la noche a Oceánica’; golpes así que me ha dado la vida, de grandeza, de agradecimiento y de que hay gente buena que me ha rodeado”, contó Reinoso.