‘La regué, no se acaba mi vida si no voy al Mundial’, dice Salcedo sobre el 'Tri'

Monterrey, Nuevo León.- En entrevista para Multimedios, Carlos Salcedo habló sobre la Selección Mexicana, aceptando que se equivocó, pero asegurando que si no va al Mundial de Futbol, no se acabará su vida.

En la plática, Carlos Salcedo señaló que “la ca…” con el auxiliar técnico de la Selección Mexicana, Jorge Thieler, en la Copa Oro, pero ya habló con el elemento del staff.

Las represalias que yo tenga pues las tomo y no me tomo nada contra mí, porque sé que la regué. Sabía que no me iban a hablar y lo acepto”, declaró Salcedo.